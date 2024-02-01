Ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan 1'i donarak öldü

Düzce'de 30 Ocak tarihinde avlanmak için giden Atilla Temizel ve Hasan Dursun İyci'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.Çalışmaya Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları ile AFAD ekipleri de katıldı. Avcıların bulunması için çıktıkları köyle sınırı olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeniköy köyü kırsalında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TÜFEĞİYLE ÖLÜ BULUNDU



Arama çalışmaları esnasında avcıların olumsuz hava şartları nedeniyle birbirinden ayrı düştüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, kırsaldaki çalışmalarında, Atilla Temizel'i yerde hareketsiz buldu. Kontrolde Temizel'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca Temizel'in tüfeği de yanında bulundu. Atilla Temizel'in cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bölgede bir orman evinde bulunan Hasan Dursun İyci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İyci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.