Ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan 1'i donarak öldü

Kaynak: DHA
Ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan 1'i donarak öldü
Zonguldak'ta, avlanmaya gittikleri ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel (35) donarak hayatını kaybetti. Diğer avcı Hasan Dursun İyci (17) ise donmak üzereyken orman evinde bulundu.

Düzce'de 30 Ocak tarihinde avlanmak için giden Atilla Temizel ve Hasan Dursun İyci'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.Çalışmaya Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları ile AFAD ekipleri de katıldı. Avcıların bulunması için çıktıkları köyle sınırı olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeniköy köyü kırsalında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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TÜFEĞİYLE ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmaları esnasında avcıların olumsuz hava şartları nedeniyle birbirinden ayrı düştüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, kırsaldaki çalışmalarında, Atilla Temizel'i yerde hareketsiz buldu. Kontrolde Temizel'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca Temizel'in tüfeği de yanında bulundu. Atilla Temizel'in cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Bölgede bir orman evinde bulunan Hasan Dursun İyci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İyci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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