Ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yürüyüş için ormanlık alanı tercih eden A.İ.İ., yürüyüş sırasında düşerek yaralandı. Kendi çabalarıyla bölgeden çıkamayacağını anladıktan sonra 112'den yardım isteyen A.İ.İ. için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu yaralıya ulaşan ekipler, sedye ile bölgeden çıkarıldığı yaralıyı bekletilen ambulansa ulaştırdı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.