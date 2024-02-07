Ormanda saklanan oduncuyu gözleri şahin gibi olanlar buluyor. 10 kişiden biri 6 saniyede buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ormanda saklanan oduncuyu gözleri şahin gibi olanlar buluyor. 10 kişiden biri 6 saniyede buldu
Bu optik illüzyon resminde ormanın içinde bir oduncu saklanıyor. Eğer onu ormanın içinde 6 saniyede bulabilirseniz, şahin gibi gözleri sahip olduğunuzu ve çok zeki olduğunu övünerek söyleyebilirsiniz.

Optik illüzyonlar beynimizi aldatmak için oluşturulmuş görsel imgelerdir. Bunlara görsel yanılgılar da denir ve popüler kültürde genellikle basit zeka testleri olarak kullanılırlar. Araştırmaya göre optik illüzyonlar, konsantrasyon ve dikkat süresini artırarak yetişkinlerde bilişsel gerilemeyi engelleyebiliyor.

Beyninizin ne kadar kıvrak olduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu siyah beyaz resimde okuyuculara bir orman görüntüsü veriliyor. Odun parçaları tutulur ve bir balta da görülür. Olay yerinde kayıp olan tek kişi odun kesen kişidir. O, resimde gizlenmiş bir oduncudur.

Okuyucuların, zorluğu başarıyla bitirmek için onu 6 saniyede görmeleri gerekiyor. Onu görebilir misin? Zamanın şimdi başladı!

Kayıp oduncuyu görmek için okuyucuların harika bir durumsal farkındalığa ve detaylara müthiş bir ilgi göstermeleri gerekiyor. O orada, gözlerinizin önünde. Ama resimde kendini saklama biçimi onu ilk seferde görmeyi zorlaştırıyor.

Resme çok iyi bakın, yakında onu göreceksiniz. Ve…Zaman bitti!

Oduncuyu saklandığı yerde bulduysanız , şahin gibi gözleri sahip olduğunuzu ve çok zeki olduğunu övünerek söyleyebilirsiniz.

Bulamadıysanız üzülmeyin. Çok kişi de sizin gibi oduncuyu bulamadı. Cevap: Oduncu, resmin 90 derece sağa çevrilmesiyle ağaçta görülebilir.

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