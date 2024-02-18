Kavanozların üzerindeki etiketleri iz bırakmadan yok edin

Bulaşıkları makinede ya da elde yıkamamıza rağmen bu etiketler sadece soyulur ama hala o kavanoz üzerinde yapışık şekilde kalır.

Bu etiketlerden kurtulmanın aslında oldukça kolay bir yolu var. Bunu yaptıktan sonra kavanozların üzerindeki etiketler tamamen yok olmuş olacak. İşte size o pratik yöntem…

Yemeklerde kullanılan margarin ile bu sorundan tamamen kurtulabilirsiniz. Kulağa biraz enteresan gelse de bu yöntem oldukça pratiktir. İşiniz çok kolaylaştıracaktır.

Margarinin etiketli kavanoza sürün 10 dakika bekletin ve etiketin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.