Gevşeyen gözlük vidalarınızın ömrünü uzatın

Özellikle son yıllarda dijitalleşmenin artmasıyla, gözlük kullanımı daha yaygınlaştı. Gözlüklerimizin ömrünü uzatmakta daha avantajlı hale geliyor. Kullanım sonrası gözlüklerimizin vidaları gevşeyebiliyor ve buna bağlı olarak çerçeveleri genişliyor.

Bunun önüne geçmek için gözlük vidalarını ojelemek gözlük kullanım ömrünü uzatıyor.

Gözlük vidalarınıza renksiz şeffaf oje uygulayarak vidaları sabitleyebilirsiniz bu da vidaların sıkı kalmasını sağlayacaktır.

Vidaların sıkı kalması da gözlük kullanım ömrünüzü uzatacaktır.