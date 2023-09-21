Ormandan bedavaya toplayıp ayda 58 bin TL kazanıyorlar

Kırıkkale’de ormanlık bölgede kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik işçiler, meşe odunundan mangal kömürü üreterek ekonomik kazanç sağlıyor. Bir sezonda 25 ton üretilen kömürün tonu 14 bin liradan satılıyor.

KAYNAK: İHA
Ormandan bedavaya toplayıp ayda 58 bin TL kazanıyorlar

Diyarbakır'dan kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine gelen Mardinli Hekimoğlu ailesi, meşe odunundan mangal kömürü üretiyor.

"Torlukçular" olarak da bilinen mangal kömürü üreticileri, sabahın ilk ışıklarıyla kesim için ormanda mesaiye başlıyor, traktöre yükledikleri odunları ocakların bulunduğu sahaya getiriyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygun görülen bölgelerden kesilen meşe odunları boyutlarına göre ayrılıyor, koni şeklinde dizildikten sonra üstü saman ve toprakla kapatılıyor.

aw035200-01.jpgTONU 14 BİN LİRADAN 25 TON KÖMÜR

Yaklaşık 400 ile 500 derece ısıyla yanan odunlar kömüre dönüşüyor. Kömürlerin kül olmaması için de 24 saat nöbet tutuluyor. Bir sezonda yaklaşık 25 ton kömür üretiliyor. Mangal kömürünün tonu ise 14 bin liradan toptancılara satılıyor.

aw035200-02.jpg"KÖMÜRÜN OLUŞUMU 20 GÜNE KADAR SÜRÜYOR"

Kömür üreticisi Mehmet Bekir Hekimoğlu, "Bir ocakta kömürün oluşumu 20 güne kadar sürüyor. Daha sonra ateşi sönsün diye naylon çekiyoruz. 4 gün beklettikten sonra çıkartıyoruz kömürleri. Çuvalladıktan sonra alıcı bulursak satıyoruz. Bir sezonda 25 ton kömür üretiyoruz. Tonu ise en fazla 14 bin liradan satılıyor" diye konuştu.

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"MECBUREN KATLANIYORUZ"

Sabaha kadar ocakların başında nöbet tuttuklarını belirten mevsimlik işçi Rıdvan Hekimoğlu ise, "Sabahtan akşama kadar rezillik çekiyoruz. Yaptığımız iş göz önünde. Topraklaması, budaması, yakması, kesmesi her biri birbirinden zor. Ama başka bir mesleğimiz olmadığı için bu işi yapıyoruz. Eskiden bize kâr bırakıyordu, şimdi ise sadece aç kalmıyoruz. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Bir-iki saat yatıyoruz, tekrar kalkıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Nöbet tutmazsak kül olur gider. Mecburen katlanıyoruz" dedi.

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