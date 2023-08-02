'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntüleri paylaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntülerini paylaştı.

KAYNAK: DHA
'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntüleri paylaşıldı

Müdürlüğün Twitter hesabından, neslinin devamı tehlikede olan Vaşak hayvanı ve yavrularının Türkiye'de kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Muhteşem An; Ormanın Hayaleti Yavrularıyla Birlikte Görüntülendi Ülkemizde yaban hayatı adına sevindirici görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan "Ormanın Hayaleti" unvanıyla anılan Vaşak, yavruları ile birlikte fotokapanlara görüntülendi.

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Vaşak ailesinin bu sevimli görüntüleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen İzleme ve Koruma faaliyetlerinin yaban hayatında olumlu sonuçlarını göstermesi adına umut verici olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

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