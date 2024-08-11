Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz

Özel aracınız yoksa endişelenmeyin! Datça merkezinden Kargı Koyu'na düzenli olarak minibüs seferleri bulunmaktadır. Bu seferlerle kısa sürede ve konforlu bir şekilde koya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, taksiyle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kargı Koyu'nda unutulmaz bir tatil geçirmek için konaklama seçenekleri oldukça çeşitlidir. Butik oteller, pansiyonlar ve kamp alanları gibi farklı alternatifler arasından kendi zevkinize ve bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu tesisler, genellikle denize sıfır konumda olup, konuklarına huzurlu ve rahat bir ortam sunmaktadır. Özellikle doğa ile iç içe olmak isteyenler için kamp yapmak harika bir seçenek olabilir.