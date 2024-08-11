Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz

Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil olarak Datça'daki Kargı Koyu dikkat çekti.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 1

Kargı Koyu, kalabalığın ve gürültünün olmadığı, sadece doğanın seslerinin hakim olduğu bir cennet...

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 2

Bu sahilde denizin serin sularına dalış yapmak adeta bir rüya gibi...

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 3

Çam ağaçlarının arasında yürürken doğanın huzurunu tüm benliğinle hissedileceği vurgulandı.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 4

Bodrum'un kalabalığından uzak, sessiz ve sakin bir köşe arayanlar için Kargı Koyu tam da aradığınız yer olarak ortaya çıktı.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 5

Kargı Koyu'nda gün batımında sahilde yürürken, denizin kızıl renklere bürünüşünü izlemek dikkat çekiyor.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 6

İncecik kumların üzerinde yalınayak yürürken, ayaklarınızın altında sıcak kumu hissedecek ve denizin serin sularına dalış yapmak için sabırsızlandı.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 7

Çam ağaçlarının arasından gelen mis kokular ve kuşların cıvıltılarıyla birlikte, tüm stresinizi geride bırakacak ve huzurun tadını çıkaracağın yer olarak dikkat çekti.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 8

Kargı Koyu'nda "huzur arayanlar", "doğa severler", "romantik kaçamak yapmak isteyenler için iyi bir olduğu vurgulandı.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 9

NASIL GİDERİM?

Datça merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu gizli cennet, hem özel aracınızla hem de toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla erişilebilir.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 10

Kendi aracınızla seyahat etmeyi tercih ediyorsanız, Datça'ya ulaştıktan sonra iyi işaretlenmiş yol levhalarını takip ederek kolayca Kargı Koyu'na ulaşabilirsiniz.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 11

Yolculuk boyunca sizi etkileyecek muhteşem doğa manzaraları eşliğinde keyifli bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız. Koyun çevresinde ücretsiz otopark alanları bulunmakta.

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Ormanın ortasındaki büyüleyici sahil ortaya çıktı. Her yıl tekrar tekrar gitmek isteyeceksiniz 12

Özel aracınız yoksa endişelenmeyin! Datça merkezinden Kargı Koyu'na düzenli olarak minibüs seferleri bulunmaktadır. Bu seferlerle kısa sürede ve konforlu bir şekilde koya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, taksiyle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kargı Koyu'nda unutulmaz bir tatil geçirmek için konaklama seçenekleri oldukça çeşitlidir. Butik oteller, pansiyonlar ve kamp alanları gibi farklı alternatifler arasından kendi zevkinize ve bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu tesisler, genellikle denize sıfır konumda olup, konuklarına huzurlu ve rahat bir ortam sunmaktadır. Özellikle doğa ile iç içe olmak isteyenler için kamp yapmak harika bir seçenek olabilir.

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