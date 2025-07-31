Ormanlara giriş yasağını delenlere sıkı ceza!

Manisa Valiliği, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarının önlenmesi için 31 Mayıs 2025 tarihinde "Ormanlara giriş yasağı" genelgesi yayımladı. Yasak kapsamında ormanlık alanlara giriş, ateş yakmak, piknik yapmak ve belirlenen alanlar dışında durmak yasaklandı.

Spil Dağı Milli Parkı'na Manisa ve İzmir yönlerinden çıkan yollara uyarı levhaları ve pankartlar yerleştirilerek, vatandaşlar Orman Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca bilgilendirildi. Ancak geçmiş yıllarda yaşanan büyük yangınlara rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Çevre Koruma Timi, Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kişi başı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.

31 Mayıs'tan bu yana yapılan kontrollerde 306 kişiye idari yaptırım uygulandığı, 9 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları orman yangını riskine karşı daha duyarlı olmaya davet ederken, yasaklara uyulması konusunda uyarılarını yineledi. Denetimlerin yaz boyunca sıklaştırılarak devam edeceği bildirildi.