Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı

Siirt’in Baykan ilçesinde orman yangını, birçok ilden gelen destekle kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı

Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Diyarbakir Orman İşletme Müdürlüklerinin desteğiyle 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi. Yaklaşık 50 dönüm civarında yanan meşe ormanı alanındaki yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.

Siirt Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav öncülüğünde 30 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru, işletme şefi işletme müdürü, 15 jandarma ve 10 korucu ile alanda tedbir alınıyor.

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