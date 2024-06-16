Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor

2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanıyla doğaseverleri ağırlamaya hazır olan Ormanya, kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak hayvanların bakımlarını titizlikle gerçekleştirdi.

Bayram tatili boyunca büyük ilgi görmesi beklenen Ormanya, çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebileceği hayvan çiftliği, kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında gözlemleyebilecekleri yaban yaşam alanı gibi çeşitli alanlarla ziyaretçilerini ağırlayacak. Ormanya, doğa tutkunları için de birbirinden farklı aktiviteler sunuyor.

Ormanya’nın değerine değer katan projelerinden biri olan Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi, bayramda çocukları kitaplarla buluşturacak. Toplamda 24 kitaplık ve 2 bini aşkın kitabın bulunduğu Orman Kütüphanesinde; doğa yayınlarından turizm yayınlarına, tarih yayınlarından dünya klasiklerine kadar birçok kitap yer alıyor.

9 günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitimler, 6-15 yaş arası çocukları kapsayacak.

Ormanya, bayram tatilinde doğayla iç içe bir deneyim yaşamak isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor.