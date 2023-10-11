Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını kabul etti.