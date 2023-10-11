Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını kabul etti.

KAYNAK: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Tezkerenin görüşmelerinde, Saadet Partisi milletvekilleri, MHP milletvekillerine baklava ikramında bulundu.

TSK’nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Tezkereye göre, TSK’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev süresi 1 Ocak 2024’e kadar uzatıldı.

Tezkere, TSK’nın BM Barış Gücü Misyonu (MINUSCA) ve AB Askeri Eğitim Misyonu (EUTM-RCA) bünyesindeki faaliyetlere katılımını kapsıyor.

Tezkereye göre, TSK’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra edeceği faaliyetlerin kapsamı, niteliği ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Baklava ikramı

Tezkerenin görüşmelerinde verilen ara sırasında, Saadet Partisi milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda parti gruplarının oturma düzenine ilişkin yaşanan sıkıntısının çözümünde destek oldukları dolayısıyla MHP milletvekillerine kuliste baklava ikram etti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Cihangir İslam, “MHP Grubu’na teşekkür ediyoruz. Oturma düzenindeki sıkıntının çözümünde bize destek oldular. Bu vesileyle kendilerine baklava ikram ettik.” dedi.

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