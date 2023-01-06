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Çad'da darbe girişimi

Orta Afrika ülkesi Çad’da, aralarında bir insan hakları aktivisti ve bazı subayların yer aldığı bir darbe girişimi yapıldı. Çad hükümeti, darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 08:34
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Orta Afrika ülkesi Çad’da darbe girişimi

Çad'da darbe girişimi
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Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Çad İnsan Hakları Örgütü (OTDH) Başkanı Bahreddin Berdei Targuio liderliğindeki 11 subayın kalkışmanın arkasında olduğu belirtildi.

Darbe girişimine adı karışan herkesin 8 Aralık’tan bu yana gözaltında tutuldukları belirtilen açıklamada, olayın bir grup subayın ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin "komployla" bağlantılı kişilerin askeri teçhizatlarına da el koyduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Babasının ölümünün ardından 20 Nisan 2021'de iktidarı devralan General Muhammed İdris Debi İtno'nun, 18 aylık geçiş süreci sonrası yönetimi sivillere devretme sözünü tutmaması ve 2 yıllık yeni geçiş dönemi için cumhurbaşkanlığına getirilmesi tepkiye yol açtı. Derhal demokratik yönetime geçilmesi talebiyle muhalefetin sokağa çıkmasıyla ülkedeki kriz derinleşti.

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