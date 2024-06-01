Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasının ardından belli oldu. ABD merkezli Global Firepower tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye birinci sırada yerini aldı. Türkiye'yi listede takip eden ülke ise İran oldu.

Orta Doğu'nun askeri güç dengesi, ABD merkezli Global Firepower tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı askeri güç sıralamasıyla netleşti.

Global Firepower, 60'tan fazla faktörü içeren kapsamlı bir formül uygulayarak ülkelerin Güç Endeksi (PwrIndx) puanlarını tespit etit. Bu faktörler arasında teknoloji, askeri birimlerin sayısı, mali durum, lojistik yetenekler ve coğrafi konum gibi önemli unsurları bulunuyor.

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Yapılan araştırmalar sonrası, 2024 yılının ardından Orta Doğu'da en güçlü 15 ülke sıralaması ortaya çıktı. Listenin zirvesinde Türkiye bulunurken, İran ve Mısır gibi bölgedeki diğer güçlü aktörler de listede önemli konumda bulundular.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA

İşte 2024 yılı itibarıyla Orta Doğu'nun en güçlü 15 ülkesi:

1-) Türkiye

2-) İran

3-) Mısır

4-) İsrail

5-) Suudi Arabistan

6-) Irak

7-) Birleşik Arap Emirlikleri

8-) Suriye

9-) Katar

10-) Kuveyt

11-) Umman

12-) Ürdün

13-) Yemen

14-) Bahreyn

15-) Lübnan

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