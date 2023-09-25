Orta sahadan başlayarak Maradona gibi herkesi sıraya dizdi

Cincinnati ile Charlotte'nin karşı karşıya geldiği ve ev sahibi takımın 3-0 galip ayrıldığı maçın 78.dakikasında Acosta'nı attığı gol yıllar önce Maradona'nın kaydettiği golü hatırlattı.
26 Eylül 2023 Salı
Amerika Profesyonel Futbol Ligi MLS'te atılan gol Maradona'yı hatırlattı. Cincinnati ile Charlotte'nin karşı karşıya geldiği ve ev sahibi takımın 3-0 galip ayrıldığı maçın 78.dakikasında sahneye çıkan Acosta, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı. Orta sahadan aldığı topla rakiplerini bir bir geçen futbolcu, Maradona'nın ikonik golüne nazire yaptı.
Cincinnati ile Charlotte'nin karşı karşıya geldiği ve ev sahibi takımın 3-0 galip ayrıldığı maçın 78.dakikasında Acosta'nı attığı gol yıllar önce Maradona'nın kaydettiği golü hatırlattı.