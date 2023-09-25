Orta sahadan başlayarak Maradona gibi herkesi sıraya dizdi

Amerika Profesyonel Futbol Ligi MLS'te atılan gol Maradona'yı hatırlattı. Cincinnati ile Charlotte'nin karşı karşıya geldiği ve ev sahibi takımın 3-0 galip ayrıldığı maçın 78.dakikasında sahneye çıkan Acosta, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı. Orta sahadan aldığı topla rakiplerini bir bir geçen futbolcu, Maradona'nın ikonik golüne nazire yaptı.