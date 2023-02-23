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Futbol diye birbirlerini ölesiye dövdüler. Altın dolu top için barbarca mücadele ettiler

İngiltere'de geleneksel olarak düzenlenen Ortaçağ Futbolu oyununda ortaya çıkan görüntü büyük tepki topladı. Topa sahip olabilmek için iki takım taraftarlarının barbarca birbirine saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:21
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Ortaçağ Futbolu oyunu tepki topladı

Futbol diye birbirlerini ölesiye dövdüler. Altın dolu top için barbarca mücadele ettiler
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İngiltere'de 823.'sü düzenlenen Ortaçağ Futbolu oyununda ortaya çıkan çirkin görüntülere tepki yağıyor.
Oyun, 1199'da Leicestershire ve Warwickshire arasında oynanan ve takımların top olarak bir kese altın kullandığı ve Warwickshire tarafından kazanılan bir maçı onurlandırmak için o günden bugüne kadar düzenleniyor.
Amaç süre sonunda bu büyük topa sahip olmak.
SADECE 2 KURAL VAR
Uzun bir caddede oynanan oyunda tüm dükkanlar vitrinlerini korumaya alıyor ve kapatılıyor.
Oyunda 2 kural var:
Cadde içinde kal.
Kimseyi öldürme.
Takımlardan son kişi, topu bir alanda süre sonuna kadar korumada tutmasına kadar devam ediyor.

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