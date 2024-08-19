Ortadoğu'da savaş genişliyor. ABD Suriye'deki askeri varlığını arttırdı

Suriye topraklarında ve özellikle Suriye - Irak sınır hattında yükselmekte olan Amerikan-İran hesaplaşması doğrudan Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder boyuta doğru tırmanıyor. Yaşanan çatışmaların, var olan gerginliğin ve zaman içinde kısa süreli meydana gelen bölgesel savaşların taraflarından birinin PKK olması Türkiye için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

PKK'nın oradaki askeri varlığı ABD tarafından oluşturulmuş 65 - 70 bin kişilik bir YPG, PKK, SDG -adı ne olursa olsun- bir orduya dönüşmüş olması Türkiye açısından yakın gelecekte büyük risk faktörü olarak ortaya çıkıyor.

ABD hükümeti Suriye konusunda tam 10 yıldır Türkiye başta olmak üzere dünya kamuoyuna yaptığı açıklamada daimi olarak “Bizim PKK-YPG örgütüyle var olan ilişkimiz sadece ve sadece IŞİD’a karşı giriştiğimiz mücadele zeminde sürdürülüyor. Biz onlarla ebedi dostluk kurmadık, taktiksel bir ittifak yaptık” açıklamasına başvurdu. Fakat o ittifakın son yıllarda İran'la savaşır hale gelmesi, ABD’nin güvenilirliğini ciddi ölçüde sarsmış durumda.

Ardan Zentürk son videosunda ABD’nin Ortadoğu’daki çelişik ifade ve eylemleri hakkında “İran Şii. Radikal bir hareket. Işi̇d veya DEAŞ, Harici diye adlandırdığımız Vehhabillikten gelen, ne olduğunu bile anlayamadığımız, büyük bir olasılıkla Amerikan ve İsrail laboratuvarlarında üretilmiş bir örgüt. Şimdi onunla savaşıyoruz deyip diğeriyle savaştığın zaman iş karışır. Açık ve net. Herkes der ki ‘Arkadaş sen kiminle savaşmaya devam edeceksin?” diye konuştu.

SURİYE'YE 327 YENİ ABD ASKERİ

Takip edenlerin bileceği üzere Pentagon sözcüsü General Patrick Ritter geçenlerde “Suriye Demokratik Güçleri önemli ortağımız ve ortak sürdürülen bütün operasyonlarda bir arada olmakta kararlıyız. Suriye'de yönetim boşluğu var. Bu nedenle terör grupları kolay yerleşiyor. Biz Suriye demokratik güçleriyle beraber Pentagon olarak savaşmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'ye yeni Amerikan askeri sevk etti. Türkiye’nin Suriye’de bulunan 900 ABD askerinin çekilmesi için mücadele verirken 327 yeni Amerikan askerinin daha geldi Suriye gelmesi Ankara’da homurdanmalara neden olmuş durumda.

ABD’nin bölgedeki asker sayısına ilavede bulunması hakkında konuşan Zentürk “İran'la savaşacak, İran'la savaşıyor. Donanmasının üçte birini Ortadoğu'ya yığmış bir süper güç, siz zannediyor musunuz ki Irak-Suriye hattını serbest bırakır? Mümkün değil. Biz ne dersek diyelim, bu adamlar kendi programlarını uyguluyor. Bir dönem IŞİD'den temizlenmiş alanlarda bu örgütün kendini yeniden ve güçlü şekilde gösterdiği izleniyor” ifadelerini kullandı.

"HERKES KEMERLERİ TAKSIN, UÇUŞA GEÇECEĞİZ!"

Suriye Demokratik Güçleri’nin ilk kez hükümet mevzilerine karşı gerçekleştirdiği saldırıya da değinen Zentürk, 18 Suriyeli askerin öldüğü saldırının doğrudan Baas Rejimi Ordusu’na yönelik olduğunu iddia ettikten sonra Deyrizor’da son bir haftada toplam 12 kişinin öldürüldüğüne dikkat çekti.

Suriye Demokratik Güçleri denilen PKK-YPG'nin Arap kimlikli Deyrizor Askeri Konseyi’nin “Saldırı, Dahla ve Cedit Bakara köylerini hedef gözetmeksizin bombalayan rejim güçlerine misilleme olarak yapıldı. Topçu saldırısı bölgedeki unsurların temizlenmesine yol açtı” açıklamasını takipçileriyle paylaşan Zentürk “ABD ve PKK-YPG bir yandan Şii milislerle savaşıyor, bir yandan rejim ordusu ile savaşıyor, bir yandan da dediklerine göre IŞİD ile savaşıyor. Böyle bir durum var. Bence IŞİD'le hiç savaşmıyorlar. Çok ender savaşıyorlar. Onları öyle çöle bırakmışlar. Esas savaştıkları da savaşacakları da belli, olay bu zaten” ifadelerini kullandı.

Bölgede patlak verecek bir yüksek gerilimli çatışma ihtimaline de değinen Zentürk “Yarın kısa bir pata küte dahilinde. Hepimizin göreceği şey şu Amerika PKK omuz omuza, İran Şii milisleriyle savaşıyor ve Baas rejimi ile savaşıyor. Göreceğimiz hikaye budur. Hazırlığı yapılan da budur. Herkes kemerleri taksın. Uçuşa geçeceğiz” diye konuştur.