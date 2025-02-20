Ortak denetim! Düzce’de kimyasal dolu varillere ve balonlara el konuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce’de, kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlara yönelik yapılan denetimlerde, tehlikeli kimyasal maddelerle doldurulmuş balonlar ele geçirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'ndeki bir sokakta uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla tehlikeli şekilde dolum yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzce İl AFAD ekibi ve Toplum Sağlığı Ekibi ile birlikte belirtilen adres ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sırasında, 7 adet varil ve düzeneğin olduğu, bu düzeneklerin içerisinde lavabo açıcı alüminyum tozu ve çeşitli kimyasalların bulunduğu tespit edildi.

İl AFAD Müdürlüğü personelinin gaz ölçüm cihazı ile yaptığı ölçümde yüksek derecede yanıcı gaz tespit edildi.

Halk sağlığını riske atabilecek kimyasal maddelerle doldurulmuş uçan balonlara ve varillere el konularak, imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Uçan balonların içerisindeki kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının yanı sıra patlama riski de taşıdığı vurgulanarak, dolum ve satışının yasak olduğu belirtildi. Ayrıca Düzce genelinde şeker şeklinde balon satışı yapmak isteyen şahıslara da izin verilmediği kaydedildi.

Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Düzce’de kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Son Haberler
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Karda sörf keyfini böyle çıkarttılar
Karda sörf keyfini böyle çıkarttılar
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Giresun Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde maaşlar ne kadar arttı?
Giresun Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde maaşlar ne kadar arttı?
Doktor'a kabusu yaşatmışlardı! Olaya ilişkin korkunç görüntüler ortaya çıktı
Doktor'a kabusu yaşatmışlardı! Olaya ilişkin korkunç görüntüler ortaya çıktı