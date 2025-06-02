Ortaköy’de kanlı pusu: İş çıkışı dehşeti yaşadı...

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi, akşam saatlerinde yaşanan kan dondurucu bir olayla sarsıldı. İşten çıkıp evine gitmekte olan 35 yaşındaki İ.B., kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı, ilçenin en işlek bölgelerinden birinde meydana gelirken, olay çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Ağır yaralanan İ.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgilere göre İ.B.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Güvenlik kameraları ve saha incelemeleri sonucu şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Polis ekiplerinin başarılı ve titiz çalışması neticesinde saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Emniyet yetkilileri, olayın ardında olası husumet, tehdit veya planlı saldırı ihtimallerini değerlendiriyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, saldırganın geçmişi ve İ.B. ile olası bağlantısı da araştırılıyor.

Olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, son dönemde artan şiddet olaylarından duydukları endişeyi dile getirerek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

KAMUOYUNUN GÖZÜ SORUŞTURMADA

İ.B.’nin hayati tehlikesi devam ederken, gözaltındaki zanlının adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

Yetkililer, halkı provokatif paylaşımlardan kaçınmaları konusunda uyarırken, sürecin hukuki yönden titizlikle yürütüldüğünü belirtti.