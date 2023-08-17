Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı son dönemde belirli gruplar tarafından kışkırtılırken, sosyal medyada paylaşılan bir video ortalığı kasıp kavurdu. Videoya gelen, ‘sarayda 17 yaşında kızla gerdeğe gireceğinize savaşsaydınız’ yorumu dikkat çekti.

Ortalığı kasıp kavuran Atatürk videosu. 'Adam olsaydınız da yıktırmasaydınız Osmanlıyı'

Editör: Ersoy Özdem

Özellikle gericiler tarafından son dönemde Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı moda olmuş durumda. Tarih şuuru ve bilincinden uzak, mesnetsizce ortaya atılan iddialarla çok büyük bir karalama kampanyası düzenleniyor. Bu duruma belirli gruplar sesini çıkarmazken, Atatürk ve Cumhuriyet’e sahip çıkan Türk halkı, tarihi değerlerini koruyor.

Yapılan karalama kampanyalarının başında ise Atatürk’ün Osmanlıyı, sanki çok güçlü bir döneminde yıkmış gibi bir algının oluşturulması yer alıyor. Sosyal medyada yer alan ve ortalığı adeta kasıp kavuran bir videoda da bu duruma değinilerek, Osmanlı’nın ne halde olduğu, Atatürk’ün ne uğruna savaştığı, arkasında kimlerin olduğu anlatıldı.

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'YIKTIRMASAYDINIZ OSMANLIYI'

Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoda;

‘‘Çıkarmışlar uyduruk kanala çemkiriyor. Atatürk'ü sevmek zorunda değilmiş.

Neden..? Osmanlı'yı yıkmış. Gerçeğini anlatmayan kalmadı ama madem hala kafanızın istihap haddini aşıyor. Madem inatla yıktı diyorsunuz,

Yıktırmasaydınız o zaman!..

Gidin yobaz dedelerinizin mezarına tükürün niye yıktırdınız, niye erkek gibi savaşmadınız diye. Hayatını savaş meydanında harcayan bir garip yetimdi o, Gücünüz mü yetmedi onursuz herifler. Hepi topu bir avuç subaydı hepsi, vatanları için savaşan güleç çocuklardı.

Asamadınız mı, kurşuna dizemediniz mi, ezemediniz mi?

İzmir'de Efe idiler, Aydın'da Zeybek, Ankara'da Seymen, Elazığ'da Gakkoş, Erzurum'da Dadaş, Giresun'da Uşak, Sakarya'da Koçan'dılar.

Siz neydiniz kansızlar!

Mütareke basınının cerahatli mürekkepleri, hayırsız eblehler, Siz neydiniz ki nursuz yaratıklar, fesli şeyler. Ordunuz vardı, silahlarınız, altınlarınız, saraylarınız vardı,

Kızlarınız, damatlarınız, İngilizleriniz, Fransızlarınız, İtalyanlarınız, Yunanlılarınız vardı, Diz boyu yobazlarınız, baştan aşağı casuslarınız, düşmana yaltaklanan hocalarınız, idam fermanı yazdırdığınız Şeyhülislamlarınız vardı.

Çiftinden, çubuğundan kopup, elinde yabasıyla gelip, ardına düşen Türk milletinden başka neyi vardı?
Atatürk’ e her sıkıştığında “dinsiz” diye saldıran imansızlar!… Onun tutunacak dalı Nene Hatun’du, Sütçü İmam’dı. Onun sırtını dayadığı Kubilay’dı, Mehmet Kemal ‘dı. Onun gemisi Bandırma, sizinkisi İngiliz gemisi Malaya.

Onun güvendiği komutanı İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, sizinkisi Lord Cruzon, General Harrington… Hani her halta milli irade diyorsunuz ya...Gazoz kapağı mıydı onlar?

Osmanlı'nın ağzından bir kere ''Türk'' sözü çıkmıyordu, Türk'e Türklüğünü hatırlatanları istemez sizin gibi deve çobanları.

Sevmiyormuş, Atatürk'ü de sevmek zorunda da değilmiş. Zaten Irak, Suriye, Filistin hattında da milyonlarca Arap da sevmemişti sizin gibi.
Ne oldu ; yüz yıl sonra, kucaklarına çocuklarını alan o Atatürk düşmanlarının torunları, bedevi körfez devletlerine değil de, Atatürk `ün Türkiye’sine kaçıyor kıçları sıkışınca. Zorunuza gitti değil mi çöl kırmaları?!… Zoruna gittiğini biliyorum da,

Nefret de ediyormuş çöl kırması.

Osmanlı'yı yıkmış,

Muhammed'in ordusu ilan ettiğiniz İngilizler burada, Yunan İzmir'de Müslüman kadınlara tecavüz ederken sesi çıkmıyordu baygın bakışlının.

İngiliz'in teknesiyle tüyeceğine dimdik otursaydı ya sarayda.

Çıksaydı reayanın karşısına,

- Bu güzelim imparatorluk yıkılır mı, Cumhuriyet denen ucubeye değişilir mi?

- Bakınız sefalet yok, açlık , hastalık, cehalet , taassup, işgal yok!..

- Girdiğimiz her savaşı kazanıyoruz, cihat ilan ettik, bütün İslam yardıma geldi, para da gani!..

- Üstelik bu ülke ecdadımındır. Siz koyunsunuz, size bir çoban lazımdır, o çoban da benim.Deseydi ya!

Yemedi mi? yemedi!.

Çıkmış, hala konuşuyor sıfatına tükürdüğüm,

- Osmanlı'yı yıktı!..

Yıktırmasaydınız lan, yıktırtmasaydınız...

Zorunuza giden onun karizması. Bir asker ancak bu kadar entelektüel, zarif, kültürlü, dil bilen, medeniyet bilen lider olabilir.

Arkadaşın dediği gibi 650 yıllık güya medeniyetinizin uleması, askeri alimleri, hangi pabucumun dibindeymiş? Yıktırmasaydınız.

Sarayda torunu yaşındaki 5.karısıyla kutlama yapacağına savaşsaydı.

Said Nursi gibi hurafeci cahil bir köy mollasına alim derseniz işte Atatürk böyle yıkar geçer. Risale-i nur kitabında "Atatürk deccaldı gözünde sihir vardı. Bakanı büyülüyordu. Onunla nasıl başa çıkalım?" diyor pabucumun uleması!

Onun adı Atatürk, peki ya sizin!’’ ifadelerine yer verildi.

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