Ortaokul öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını kesti

Kaynak: AA
Ortaokul öğrencileri lösemili çocuklar için saçlarını kesti
Aydın'da 8 ortaokul öğrencisi, lösemi hastası çocuklarla dayanışma amacıyla saçlarını keserek bağışladı.

Yasemin Oğuz liderliğindeki "Değerlerimize Sahip Çıkıyorum" projesi, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda öğrenciler arasında güçlü bir duygusal bağ oluşturdu. Bu proje kapsamında, 8 öğrenci lösemili çocuklara destek olmak için saçlarını kestirdi.

Projeyi açıklayan Oğuz, kesilen saçların peruk haline getirilerek lösemili çocuklara hediye edileceğini belirterek, "Hastalık nedeniyle saçlarını kaybetmiş kardeşlerimize empati göstermek ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için saç bağışı kampanyası düzenledik" dedi.

Saçlarını bağışlayan öğrencilerden Masal Orçal, lösemili çocukların moralinin iyileşmesinin önemine dikkat çekerek, "Onların iyileşmelerini istediğim için, onların mutlu olmasını istediğim için saçlarımı bağışladım. Bu kararı almak beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

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