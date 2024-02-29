Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı

Kaynak: İHA
Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı
Adıyaman’da bir ortaokul öğrencisi, okul içerisinde başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde bir ortaokulda yaşandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki A.V. isimli öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebepten ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından okul içerisinde bıçaklandı.

aw152480-02.jpg Bacağından bıçaklanarak yaralanan A.V., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw152480-03.jpg A.V. isimli öğrenciyi bıçaklayan diğer öğrencinin kaçtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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