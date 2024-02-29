Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde bir ortaokulda yaşandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki A.V. isimli öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebepten ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından okul içerisinde bıçaklandı.

Bacağından bıçaklanarak yaralanan A.V., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

A.V. isimli öğrenciyi bıçaklayan diğer öğrencinin kaçtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

