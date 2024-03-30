Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı

The Sun'da yer alan habere göre; Dört çocuk annesi olan Fiona'nın karnındaki şişkinlikle beraber yaptırdığı gebelik testleri negatif çıktı.

Bu durum, hayati organlarının bezlerinde büyüyen bir kanser olan dördüncü aşama adenokarsinom hastası olduğunu gösterdi.

Doktorlar başlangıçta ona altı ay ile bir yıl arasında yaşama süresi verdiler.

Ancak sadece 11 hafta sonra, 22 Mart'ta Fiona vefat etti.

Andekarsinom, organlarınızın içindeki mukoza bezlerinde başlayan bir hastalıktır.

Avustralya'nın bir tavsiye sayfası olan Kanser Konseyi'ne göre, tüm böbrek ve bağırsak kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ından, akciğerin yüzde 85'inden ve tüm rahim ağzı kanserlerinin dörtte birinden sorumludur.

Aynı zamanda meme, prostat ve mide kanserlerinin çoğuna da neden olabilir.

Hastalık vücudun birçok farklı bölgesinde ortaya çıkabildiğinden, başlı başına bir semptom listesi yoktur. Birçoğu erken aşamalarda herhangi bir ağrı hissetmeyebilir.

Ancak bazı uzmanlara göre kişinin ağrı, ishal, kanama veya yorgunluk yaşayabileceğini söyledi.

Tümörün nerede olduğuna ve büyüklüğüne bağlı olarak tedavi seçenekleri cerrahi olarak çıkarılması, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve immünoterapiyi içerebilir.

Fiona'nın ailesi onun ani ölümü karşısında şok oldu. Diğer kız kardeşi Sarahann ise çocuklarına bakmak için aile evine taşınıyor: 16 yaşındaki Graham Hastie, 15 yaşındaki Kevin Hastie, yedi yaşındaki Emmaleigh Goldie ve üç yaşındaki Charlie-May Mcfarlane.

Kız kardeşi Kellyann şunları söyledi:

“Fiona, cenaze gününde tüm çocukların son vedalarını yaptıktan sonra gidip eğlenceli bir şeyler yapmalarını istediğini söyledi.”

Ailesi, Fiona'nın ne kadar çabuk hastalandığı göz önüne alındığında, insanları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya ve olağandışı semptomları göz ardı etmemeye çağırıyor.

Kellyann, “Hepimiz semptomlarımızı önemsemiyor ve her zaman onun asla sen olmayacağını düşünüyoruz, ama bu şansı denemeye değmez. Anormal mide ağrıları yaşayan herkesi kontrol ettirme konusunda iki kez düşünmemeye çağırıyorum.” diyor.