Ortopedik engelli Asuman'ın polis olma hayali Ayvalık'ta gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ayvalık'ta 30 yaşındaki ortopedik engelli Asuman Kavuncu'nun polis olma hayali gerçek oldu. Dünya Engelliler Günü'nde polis üniforması giyen Asuman, sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, dernek üyesi Asuman Kavuncu'nun polis olma hayalini öğrenince durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır'a bildirdi. Müdür Çakır, Asuman'ın hayalini gerçekleştirmek için emniyet birimlerine talimat verdi.

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Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Seval Yar Tenik ve iki polis memuru, Altınova Mahallesi'ndeki Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'ne giderek Asuman'a polis kıyafeti hediye etti. Polis üniformasını giyen Asuman, sevincini engelli arkadaşlarıyla paylaştı.

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Dernek üyesi zihinsel engelli İbrahim Bozkurt'a da polis kıyafeti hediye edilip giydirildiği etkinlikte, pasta kesilerek Dünya Engelliler Günü kutlandı.

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Dernek Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Asuman Kavuncu'nun hayaline olumlu yanıt veren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve tüm polis teşkilatına, engellilere yönelik duyarlılıkları nedeniyle minnettarlığını ifade etti. Özlemiş, engellilere fırsat verildiğinde başarılı olabileceklerine inandığını vurguladı.

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