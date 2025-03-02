Oruç tutarken ağzınız kokuyorsa aman dikkat! Ciddi bir hastalık belirtisi olabilir

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, oruç tutan kişilerde oluşan kötü ağız kokusunun ciddi bir hastalık belirtisi olabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Ramazan ayında ağız kokusunun sadece geçici bir problem olmayabileceğini, aynı zamanda ciddi sistemik hastalıkların belirtisi olabileceğini vurgulayan Özkan, "Oruç sırasında tükürük üretimi azalır, ağız kuruluğu artar ve bu durum ağız içindeki anaerob bakterilerin çoğalmasını tetikler. Ancak kötü ağız kokusunun sebebi her zaman bu basit bakteriyel etkenler olmayabilir. Özellikle nefeste aseton, meyvemsi, amonyak, idrarsı, çürük yumurta kokusu, ekşilik, küflü bir koku fark eden bireyler, diyabet, böbrek yetmezliği, mide veya karaciğer hastalığı gibi ciddi durumlar açısından değerlendirilmelidir. Ramazan'da ortaya çıkan kötü ağız kokusu, vücudunuzun size verdiği bir sinyal olabilir" dedi.

Özkan, Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluğun, tükürük akışını ciddi şekilde azalttığını ifade ederek, tükürüğün ağız içini temizleyen, bakterileri nötralize eden ve diş minesini koruyan doğal bir savunma mekanizması olduğunu söyledi. Ancak oruç sırasında yeterli sıvı alınmadığında tükürük üretiminin yavaşladığını ve ağız kuruluğunun oluştuğunu belirten Özkan, tükürüğün dişleri çürüğe karşı koruyan doğal bir kalkan olduğunu ekledi. Ramazan'da özellikle sahurdan sonra dişlerin fırçalanmaması durumunda gece boyunca bakterilerin hızla çoğalıp asit ürettiğini ve bunun diş minesini zayıflatarak diş çürüğü oluşumunu hızlandırdığını belirtti.

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Açlık sırasında vücudun enerji sağlamak için yağları yakmaya başladığını ve bu süreçte keton cisimciklerinin üretildiğini söyleyen Özkan, bu durumun nefes yoluyla dışarı atıldığını ancak diyabetik bireylerde kontrolsüz kan şekeri nedeniyle aşırı keton üretimi gerçekleşebileceğini ifade etti. Belirtiler arasında nefeste aseton kokusu, aşırı susuzluk, sık idrara çıkma, halsizlik ve baş dönmesi sayılabilir.

Bilimsel klinik çalışmalarda oruç tutan bireylerin yaklaşık yüzde 18'inde nefeste aseton kokusuna rastlandığını belirten Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, eğer bir birey nefesinde belirgin bir aseton kokusu fark ediyorsa, kan şekeri seviyelerini düzenli kontrol ettirip doktoruna danışması gerektiğini söyledi. Kronik böbrek yetmezliği olan bireylerde üre ve diğer toksinlerin kanda birikerek nefeste "idrar kokusu" veya "balıksı" bir koku oluşturabileceğini ifade eden Özkan, açlık sırasında vücuttan sıvı çıkışının eklenmesiyle bu kokunun daha belirgin hale gelebileceğini söyledi. Nefeste amonyak veya idrar kokusu, ellerde ve ayaklarda şişlik, sabahları yüzün şişmesi belirtileri arasındadır. Ramazan ayında sıvı alımı kısıtlandığı için, böbrek yetmezliği olan bireyler su kaybına karşı daha hassastır.

Karaciğerin toksinleri parçalayarak vücuttan uzaklaştıran temel organlardan biri olduğunu hatırlatan Özkan, karaciğer yetmezliği geliştiğinde metil merkaptan gibi sülfürlü bileşiklerin kanda birikerek nefeste küflü veya balıksı bir kokuya sebep olabileceğini belirtti. Uzun süreli açlık ile mide asidinin ağza gelerek reflü semptomlarını artırabileceğine dikkat çeken Özkan, bu durumun nefeste ekşi veya çürük yumurta kokusuna yol açtığını söyledi. Ayrıca, mide enfeksiyonuna neden olan Helicobacter pylori bakterisinin de ağız kokusunun şiddetlenmesine katkıda bulunabileceğini belirtti. Bilimsel klinik çalışmalarda, oruç tutan bireylerin reflüye bağlı ekşi/kükürtlü kokuya yaklaşık yüzde 9 oranında rastlandığını ifade etti.

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Sahur ve iftarda yeterli su tüketilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, su tüketiminin tükürük üretimini artırarak kötü ağız kokusunu azalttığını söyledi. Ağız hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini, sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması ve dil temizliğine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahurda aşırı protein tüketiminden kaçınılması gerektiğini, fazla protein tüketiminin ağız kokusuna sebep olan sülfürlü bileşikleri artırabileceğini söyledi. Karanfil, nane ve maydanoz çiğnemenin ağız kokusunu hafifletebileceğini belirten Özkan, kötü ağız kokusunun yüzde 80 ağız kaynaklı olduğunu ve diş çürüğü, dişeti hastalığı ve diş enfeksiyonlarına bağlı kötü ağız kokusu varlığında öncelikle diş hekimi veya uzman diş hekimlerine muayene olunması gerektiğini söyledi. Ramazan boyunca nefeste aseton, meyvemsi, amonyak, idrarsı, çürük yumurta kokusu, ekşi, küflü bir koku fark edilirse mutlaka bir dahiliye, endokrinoloji veya nefroloji uzmanına danışılması gerektiğini belirtti. Ağız kokusunun türü ve eşlik eden belirtilerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özkan, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için ağız hijyenine özen gösterilmesi ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden uzman hekimlere başvurulması gerektiğini vurguladı.