Oruç'ta kalbi koruyan 3 besin! Ramazan'da uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Ramazan ayında oruç tutarken uzun saatler aç ve susuz kalmak, özellikle kalp sağlığını koruma konusunda dikkat edilmesi gereken bir süreç haline geliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN BESİNLERİN GÜCÜ

Harvard Üniversitesi’nden Kardiyolog Prof. Dr. JoAnn E. Manson, kalp sağlığı için doğru beslenmenin önemini şu şekilde vurguladı:

"Oruç sırasında dengeli ve besleyici bir diyet, yalnızca enerjinizi değil, kalp sağlığınızı da korumanız için büyük bir fark oluşturabilir. Özellikle kalbi destekleyen omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve potasyum içeren besinler tercih edilmeli."

Mayo Clinic’ten Beslenme Uzmanı Dr. Katherine Zeratsky ise, kalp dostu besinlerin uzun vadeli faydalarına dikkat çekti:

"Kalp sağlığını destekleyen besinleri doğru oranlarda tüketmek, kolesterolü dengelemeye ve kan basıncını kontrol altına almaya yardımcı olur. Bu, oruç sürecinde kalbinizin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: KALP DOSTU BESİNLERİN ETKİLERİ

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışma, omega-3 yağ asitleri içeren besinlerin (örneğin, ceviz ve somon balığı) kalp ritmini düzenlediğini ve inflamasyonu azalttığını göstermekte. Bu besinlerin düzenli tüketimi, kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Journal of the American Heart Association'da yayımlanan bir araştırma, potasyum açısından zengin olan avokado ve muz gibi besinlerin, kan basıncını düşürerek hipertansiyona karşı koruma sağladığını belirtmekte. Bu etkiler, özellikle oruç sırasında kalp yükünü azaltmada faydalı.

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan bir çalışma ise, antioksidan açısından zengin olan çilek, yaban mersini ve ıspanak gibi besinlerin, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kalp damar sağlığını iyileştirdiğini vurgulamakta.

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ORUÇTA KALBE İYİ GELEN 3 BESİN

1. Ceviz:

Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengin olan ceviz, kalp ritmini düzenler ve damar tıkanıklığını önler.

Tüketim Önerisi: Sahurda yoğurt veya yulafla birlikte birkaç ceviz tüketebilirsiniz.

2. Avokado:

Potasyum ve sağlıklı yağlarla dolu olan avokado, kan basıncını düzenler ve kötü kolesterolü düşürür.

Tüketim Önerisi: İftarda tam buğday ekmeğiyle avokado püresi hazırlayabilirsiniz.

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3. Yaban Mersini:

Antioksidan deposu olan yaban mersini, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek damar sağlığını destekler.

Tüketim Önerisi: İftardan sonra tatlı yerine bir avuç yaban mersini tüketebilirsiniz.

ORUÇTA SAĞLIKLI KALP İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Oruç sırasında kalbinizi desteklemek için sahur ve iftarda dengeli bir beslenme planı benimsemek oldukça önemli.

Yüksek yağlı, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınarak, doğal ve besleyici alternatiflere yönelmelisiniz.

Bol su içmek ve lif oranı yüksek gıdalar tüketmek de sindirim sistemi sağlığını desteklerken, kalbinizin üzerindeki yükü hafifletir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. JoAnn E. Manson, "Oruç sırasında dengeli bir diyet uygulamak, kalp sağlığını korumanın ve enerjiyi dengeli bir şekilde kullanmanın anahtarıdır. Özellikle omega-3 ve potasyum açısından zengin besinler tercih edilmelidir" dedi.

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Dr. Katherine Zeratsky ise şu ifadeleri ekledi:

"Kalp sağlığını destekleyen besinleri doğru oranlarda tüketmek, uzun vadeli bir sağlık yatırımıdır. Oruç sürecinde bu tür besinlere yönelmek faydalıdır."