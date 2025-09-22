Örümcek Adam setinde talihsiz kaza! Ünlü oyuncu beyin sarsıntısı geçirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Örümcek Adam serisinin 4.filminin çekimlerinde ünlü oyuncu Tom Holland talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Chris McKenna ve Erik Sommers'ın senaryosunu kaleme aldığı "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün"ün çekimlerinde talihsiz kaza yaşandı.

KAFASINI ÇARPTI HASTANEYE KALDIRILDI

Filmin başrol oyuncusu Tom Holland, bir sahne sırasında kafasını çarptı ve hastaneye kaldırıldı.

09o.webp

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Leavesden Film Stüdyoları’ndaki çekimler sırasında dengesini kaybederek yere düşen Holland, hemen hastaneye kaldırıldı. Dail Mail'in haberine göre; hafif beyin sarsıntısı geçiren Holland’ın sağlık durumu iyi. Oyuncunun birkaç gün boyunca sete ara vereceği belirtildi.

9i.webp

BABASI AÇIKLADI

Tom Holland’ın babası Dominic Holland, 21 Eylül Pazar günü katıldığı bir yardım gecesinde oğlunun bir süre setten uzak kalacağını doğruladı.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminin kadrosunda Holland dışında; Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink ve Michael Mando yer alıyor.

Merakla beklenen "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak.

o.webp

p0.webp

