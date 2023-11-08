Örümcek ısırığı sonu oldu. Ünlü müzisyenin hayranları ve sevenleri şoke oldu

Brezilyalı şarkıcı Darlyn Morais, örümcek ısırması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Örümcek ısırığı sonu oldu. Ünlü müzisyenin hayranları ve sevenleri şoke oldu

Hürriyet'in haberine göre; Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miranorte kentindeki evinde 31 Ekim'de zehirli bir örümcek tarafından ısırılan müzisyen Darlyn Morais, vücudunun alerjik reaksiyonlar göstermesi üzerine hastaneye giderek tedavi gördü ve 3 Kasım'da taburcu edildi.

YÜZÜNDEKİ MORLUĞUN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Müzisyenin eşi Jhullyenny Lisboa, Brezilya haber kanalı G1'e yaptığı açıklamada, Morais'in eve geldikten sonra durumunun yeniden kötüleştiğini, sürekli yorgun hissettiğini ve yüzündeki morluğun renginin değişmeye başladığını anlattı.

5 Kasım'da tekrar hastaneye kaldırılan şarkıcı 6 Kasım Pazartesi günü trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

18 YAŞINDAKİ KIZI DA HASTANEDE

Lisboa eşi ile birlikte 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığını, şu anda hastanede yattığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ VE HAYRANLARINI ŞOKE ETTİ

Müzik dünyasına 15 yaşında giren Darlyn Morais, erkek kardeşi ve yakın bir arkadaşından oluşan müzik grubu ile Goiás, Maranhão ve Pará eyaletlerinde de sahne alıyordu.

Kuzeni Wesleya Silva G1'e yaptığı açıklamada, Morais'in ölümünün sevenlerini ve hayranlarını şoke ettiğini belirterek "Dev bir kalbin sahibiydi, etrafındaki insanlara her zaman yardım ederdi." dedi

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BREZİLYA DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÖRÜMCEĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Morais'in ölümüne hangi örümceğin neden olduğu bilinmiyor ancak Brezilya'nın dünyanın en tehlikeli örümceği olan 'Brezilya Gezgin Örümceği'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Brezilya Gezgin Örümceği zehrinin olağanüstü acıya, kan basıncının yükselmesine, solunum hızının artmasına, bulanık görmeye ve kasılmalara neden olduğu belirtiliyor.

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