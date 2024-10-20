Örümcek Ormanları'nda "Ormanlar İçin El Ele" etkinliği yapıldı



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik Gümüşhane'de, Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan ve sonbaharın binbir rengine bürünen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında yapıldı.

Vali Aydın Baruş, eşi Nahigan Baruş, protokol üyeleri ve yaklaşık 300 gencin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak ormanın içerisinde çevre temizliği etkinliği yapıldı. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde ise gençler 100 metrelik dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.



Sonbaharın eşsiz manzarasında gerçekleştirilen etkinliğin sonunda yaşları 400'ü aşan, Avrupa'nın en uzun, Avrupa, Kafkaslar ve Türkiye'deki en yüksek ve çaplı köknar ve ladin ağaçlarının olduğu bölgede kahvaltı yaparak etkinliği tamamladı.

Etkinlikte konuşan Vali Aydın Baruş, beton yapılar içerisinde yaşayan insanoğlunun yeşilin ve ormanın ne olduğunu, doğa içerisindeki sesleri unutmak üzere olduğunu belirterek, “Biz Gümüşhane olarak çok şanslıyız ki doğanın tam ortasında bu güzelliklerin içerisinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bunun kıymetini bilmekte ancak bu güzellikleri mümkün olduğunca yakından temaşa etmekle mümkün olabilir.

Gençlerimizin bu etkinliğe katılmasını çok çok önemsiyoruz. Gümüşhane gibi birçok tabiat parkının bulunduğu ve ülkemizin dört bir tarafından insanların bu güzellikleri görmek üzere geldiği tabiat harikası bir şehirde yaşayıp da bu doğanın güzelliklerine şahit olmamak olmaz” dedi.

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm öğrencilerin ve gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmesini mümkün olduğunca istediklerini ifade eden Vali Baruş, “Ancak bu etkinlikleri yaparken çevreye bıraktığımız etkiler üzerinde de uzun uzun düşünmemiz lazım. Çünkü buraya dışarıdan gelen insanlar mesire alanlarında piknik yapıyorlar, vakitlerini geçiriyorlar. Aileleriyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte yeme içme etkinliği yapıyorlar, eğleniyorlar ama bunun sonucunda geride maalesef bazı atıklar bırakıyorlar. Bu atıkların doğa içerisinde kalması her geçen gün doğamızı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bugün artık şehirlerin etrafındaki kent ormanlarında yakın yerlerde bu kirliliğin ne boyutlara ulaştığını maalesef yakından görüyoruz” diye konuştu.



Örümcek Ormanları gibi ulaşılması zor ama içinde yaşanılan deneyimlerin ömür boyu hatırlanacağı bu güzelliklere kıyılmaması gerektiğinin altını çizen Vali Baruş, “Bu atıkları mutlaka yapmış olduğumuz etkinliklerden sonra alıp götürmemiz lazım. Buna dikkat çekmek için düzenlenen ormanlar için el ele kampanyası çok çok önemli. Bizim en değerli varlıklarımızdan olan bu Örümcek Ormanlarının güzelliğine dikkat çekmek ve bu ormanları temiz tutmak için tüm kamuoyunun dikkatini çekmek anlamında bu yürüyüş de önemli olacak. Etkinliğe katılan tüm gençlerimiz hem doğa içerisinde güzel bir yürüyüşün zevkine varacak hem bu harika havayı teneffüs ederek bugünü unutulmaz kılacak” ifadelerini kullandı.



Örümcek Ormanları'nın önümüzdeki dönemde insan etkinliklerinin daha fazla olduğu, parkurların olduğu ve insanların doğanın güzelliğini en harika şekilde teneffüs edebildiği bir ortama kavuşacağını müjdeleyen Vali Baruş, “Örümcek ormanları zaten Türkiye'de, dünyada güzellikleriyle bilinen bir bölge. Ama bunu yaparken bu ormanlara zarar verecek, çevreyi kirletecek etkinliklerden mutlaka uzak durmamız lazım. Bunlara zaman zaman değişik vesilelerle dikkat çekiyoruz. Bu güzelliklere kıymamamız lazım. Gelecek nesillere bu güzellikleri teslim aldığımızdan daha iyi bir şekilde bırakmamız lazım, teslim etmemiz lazım. Bu gelecek nesillerin üzerimizdeki hakkıdır. Gençlerimiz bu işin en önemli mirasçısı. Gençlerimizin çevreyi korumaya dikkat etmesi, bu konuda hassasiyet göstermesi bizim için en önemli husus. Gençlerimize, çocuklarımıza bu güzellikleri korumanın kıymetini, değerini ne kadar iyi anlatabilirsek memleketimiz için, doğal güzelliklerimiz için o kadar iyi olacaktır” dedi



Programa ailesiyle birlikte katılan 9 yaşındaki Sude Zümrüt Bayır, “Örümcek ormanlarında önce temizlik yaptık sonra yürüyüş yaptık. Çok güzel bir manzara vardı. Ağaçlar çok büyüktü. Yine gelmek isterim” diye konuştu.



Gümüşhane Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenci Daniel Claur ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok renkli ve çok doğal bir manzaramız vardı. Doğa burada çok güçlü” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda gençlere kahvaltı ikramı, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.