Oryantal Didem'den taciz itirafı! Ünlü ismi ifşa etti

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Oryantal Didem'den taciz itirafı! Ünlü ismi ifşa etti

Bir dönem İbo Show'da yaptığı oryantal danslarla isim yapan Didem, katıldığı bir yayında, dünyacı ünlü bir kadın şarkıcı tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Oryantal Didem Kınalı, Esra Ezmeci'nin programında doğum gününde sahne aldığı dünyaca ünlü bir kadın şarkıcının kendisini dudağından öpmeye çalıştığını söyledi,

Didem Kınalı, o gün yaşadıklarını anlatarak tacizine uğradığı ünlünün ismini verdi. Oryantal Didem, Esra Ezmeci'nin 'hiç tacize uğradığınız mı?' sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.

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Genellikle kadınlar tarafından taciz edildiğini belirten Oryantal Didem, Madonna'nın kendisini dudaklarından öpmeye çalışarak taciz ettiğini söyledi.

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Madonna'nın doğum gününde sahne aldığını anlatan Didem Kınalı dans etmeye başladığında Madonna'nın yanına yaklaşarak onu dudağından öpmeye çalıştığını, öpemeyince tekrar denediğini anlattı. Didem Kınalı "Tekrar olmayınca çekildi. Para attı 1 dolar cimri Madonna." diye konuştu.

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