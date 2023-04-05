5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Osasuna Barcelona-Real Madrid maçını bekliyor. İlk finalist belli oldu

Osasuna Barcelona-Real Madrid maçını bekliyor. İlk finalist belli oldu

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Osasuna, deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı ve finale yükseldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:10
Takip Et

Osasuna finale yükseldi

Osasuna Barcelona-Real Madrid maçını bekliyor. İlk finalist belli oldu
+
Aa
-

Editör: Barış Atakan

İlk maçta Athletic Bilbao'yu evinde 1-0'lık skorla geçen Osasuna, deplasmanda aldığı beraberlik ile birlikte tarihinde ikinci kez finale yükselmenin sevincini yaşadı.
Athletic Bilbao'da 33. dakikada Inaki Williams'ın attığı gol, maçı uzatmalara taşıdı.

116. dakikada Pablo Ibanez, Osasuna'ya turu getiren golü kaydetti.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ YÜKSELDİ
Tarihinde ikinci kez finale yükselme başarısı yakalayan Osasuna, ilk finaline 2004-2005 sezonunda çıkmıştı.

Finalde Real Betis'e 2-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Kupayı 23 kez ile en fazla müzesine götüren ikinci takım olan Athletic ise son 4 sezonda 3. kez finale kalma fırsatını kaçırdı.

Diğer yandan kupanın diğer yarı final maçı, 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda Barcelona ve Real Madrid takımları arasında oynanacak.

El Clasico olarak adlandırılan İspanya'nın iki ezeli rakibinin yarı finaldeki ilk karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenmişti.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.

Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak final maçında belli olacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.