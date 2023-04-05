Osasuna Barcelona-Real Madrid maçını bekliyor. İlk finalist belli oldu

Editör: Barış Atakan

İlk maçta Athletic Bilbao'yu evinde 1-0'lık skorla geçen Osasuna, deplasmanda aldığı beraberlik ile birlikte tarihinde ikinci kez finale yükselmenin sevincini yaşadı.

Athletic Bilbao'da 33. dakikada Inaki Williams'ın attığı gol, maçı uzatmalara taşıdı.

116. dakikada Pablo Ibanez, Osasuna'ya turu getiren golü kaydetti.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ YÜKSELDİ

Tarihinde ikinci kez finale yükselme başarısı yakalayan Osasuna, ilk finaline 2004-2005 sezonunda çıkmıştı.

Finalde Real Betis'e 2-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Kupayı 23 kez ile en fazla müzesine götüren ikinci takım olan Athletic ise son 4 sezonda 3. kez finale kalma fırsatını kaçırdı.

Diğer yandan kupanın diğer yarı final maçı, 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda Barcelona ve Real Madrid takımları arasında oynanacak.

El Clasico olarak adlandırılan İspanya'nın iki ezeli rakibinin yarı finaldeki ilk karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenmişti.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.

Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak final maçında belli olacak.