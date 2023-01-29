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Ada ekibi devreye girdi. Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel iddiası

Fenerbahçe'de transferde gelenlerden çok gidenler de konuşuluyor. Osayi Samuel için flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:22
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Osayi Samuel için İngiliz ekibi devrede

Ada ekibi devreye girdi. Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel iddiası
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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'den Osayi Samuel için devreye girdi.

Crystal Palace, Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, skor katkısı sağlayamadı.

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