Osayi-Samuel için sarsıcı iddia

Fatih Saboviç
Osayi-Samuel için sarsıcı iddia
İngiliz gazeteci Ben Jacobs, Leeds United'ın Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'i transfer etmesi için Premier Lig’e yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Leeds United'ın, Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'i transfer etmesi için Premier Lig'e yükselmesi gerekecek.

26 yaşındaki oyuncunun üst düzey liglerden ilgi gördüğünü açıklayan gazeteci Ben Jacobs'un iddiası bu yönde.

“İLGİLENEN TEK KULÜP ONLAR DEĞİL”

Jacobs, GIVEMESPORT'a şunları söyledi:

Leeds kesinlikle çok yönlü oyunculara yabancı değil ve bu yaz kadrolarına bir oyuncu daha eklemek isteyebilirler.

Ancak görünen o ki, ilgilenen tek kulüp onlar değil, belki de sezon sonunda Fenerbahçeli oyuncu için bir mücadele yaşanacak.

Ancak Leeds, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemezse bu mücadeleden erken ayrılabilir. Osayi-Samuel, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde oynamaya istekli görünüyor.

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