Osayi ve Batshuayi'yi gören Beşiktaşlılar kıskandı! Bu açıklamayı yaptılar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından bordo mavili taraftar sahaya girerek kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Yaşanan arbedenin ardından saha alanı karışırken, Fenerbahçeli futbolcular, kendilerini koruma adına sahaya giren taraftarlara fiziksel müdahalelerde bulundu.
Özellikle Michy Batshuayi ve Bright Osayi - Samuel'in müdahaleleri sosyal medyada oldukça geniş yankı buldu.
Bu olay sonrası Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada yaptığı yorum, herkesi güldürdü.
Beşiktaş taraftarları sosyal medyada, "El alemin topçusu 20 kişi ile kapışıp yarısını dövüyor. Bizimki benzinlikte iki kişiden dayak yiyip 1 sene sakatlanıyor. Biraz da şans olacak" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın genç stoperlerinden Emrecan Uzunhan, İstanbul Bakırköy'de trafik magandalarının saldırısına uğramış, hamstring kasları (üst arka baldır) yırtılan oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.