Osayi'den maç sonu flaş hareket! Galatasaray iddialarına cevap verdi

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Osayi'den maç sonu flaş hareket! Galatasaray iddialarına cevap verdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in performansı taraftarların takdirini kazanırken, maç sonunda Nijeryalı futbolcunun tribünlere yaptığı hareket Galatasaray iddialarına adeta cevap oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, bu skorun ardından puanını 20'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 10 puanla 13. basamakta yer buldu.

OSAYI'DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka sonrası taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Sarı - lacivertli futbolseverler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel için de özel tezahüratta bulundu.

Hakkında Galatasaray iddiaları çıkan Nijeryalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarların özel ilgisine formadaki armayı öperek cevap verdi.

Osayi-Samuel'in bu hareketi sonrası tribünlerden büyük bir ses ve alkış geldi.

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