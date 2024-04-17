OSB’lerin kira artışı yüzde 100’ü aştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) iştiraki TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) yıllık kira artışının ortalama yüzde 102 düzeyinde olduğunu açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklama kapsamında, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ, OSB'ler özelinde yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı. Yapılan araştırma kapsamında, OSB'lerdeki yıllık kira değer artışı, değer değişimiyle beraber yapılaşma hakları ve doluluk oranları değerlendirdi.

YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞİM

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, son zamanlarda sanayi yapılarına ilişkin artan taleplerin hem arsa satış değerleri hem de fabrika kira değerlerinde yukarı yönlü bir değişim olduğunu söyledi.

KİRA ARTIŞI YÜZDE 102

Maya, OSB'lerde yıllık ortalama kira artışları yüzde 102 seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, "Büyükşehirlerin genelinde kira artışlarının önceki yıl görülen yüksek artışlardan sonra artış oranlarının hız kestiği görünüyor. Artışlarda başı çeken iller arasında Malatya, Konya, Antalya, Eskişehir ve Sakarya yer alıyor. Kira artışlarının yıllık enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz." İfadelerine yer verildi.