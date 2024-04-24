Oscar Ödülleri'ne yeni kurallar getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Oscar Ödülleri'ne yeni kurallar getirildi
Sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği ve gelecek sene 2 Mart'ta sahiplerine kavuşacak Oscar Ödülleri’ne yeni kurallar getirildi.

Orijinal Şarkı kategorisinde, filmin müziğine önemli miktarda katkı sağlayan en fazla üç besteci, ayrı ayrı Oscar heykelciği alabilecek.

Akademi, artık arabalı sinema salonlarını Oscar'a aday gösterilebilecek yapımlar için uygun bir yer olarak kabul etmeyecek.

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Bir filmin en iyi film olarak değerlendirilmeye alınabilmesi için 2023'te duyurulan gereklilikleri karşılaması gerekmekte.

Bu gereklilikler, filmlerin ABD'deki sinema salonlarındaki gösterimlerine yönelik kuralları da içinde barındırıyor. Filmlerin seçilmiş olan şehirlerde, belirlenen zamanlarda vizyonda olması gerekiyor.

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Aynı zamanda, filmlerin Oscar'ın en büyük ödülüne aday gösterilebilmesi için Akademi Temsil ve Katılım Standartları Giriş (RAISE) formunu sunması ve dört standarttan en az ikisini karşılaması gerekiyor.

Senaryo kategorilerinde, orijinal veya uyarlama olarak değerlendirilmek üzere son çekim senaryosunun sunulması artık zorunlu hale geldi.

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En iyi uluslararası uzun metrajlı film kategorisine girmeye hak kazanan animasyon filmler, her iki kategorinin koşullarını da yerine getirmeleri halinde en iyi animasyon filmi olarak da değerlendirmeye alınacak.

Bir uzun metrajlı filmin Akademi Ödülleri'nde değerlendirmeye alınabilmesi için 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sinemalarda gösterime girmesi de zorunlu hale geldi.

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