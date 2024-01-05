Oscar Pistorius şartlı tahliyeyle serbest kaldı

Güney Afrikalı paralimpik olimpiyat şampiyonu Oscar Pistorius, sevgilisi Reeva Steenkamp’ı vurarak öldürmekten dolayı cezaevinde tutulduğu sürenin sonunda, Kasım 2023’te verilen şartlı tahliye kararına göre serbest kaldı.

Reuters’in haberine göre, Güney Afrika Cezaevi Hizmetleri Departmanı, bugün yaptığı açıklamada, Oscar Pistorius’un şartlı tahliye edildiğini ve Toplum Islah programına dahil edildiğini doğruladı.

Öte yandan, Steenkamp ailesi, Pistorius’un serbest kalmasına tepki gösterdi. Cuma günü bir açıklama yapan Reeva Steenkamp’ın annesi June, kızının ölümünün ardından adaletin sağlanmadığını söyledi. June, “Sevdiğiniz birini kaybettiğinizde, adalet asla gerçekleşmez ve (cezaevinde geçen) hiçbir zaman Reeva’yı geri getirmez. Biz kalanlar, ömür boyu hapis yatanlarız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrikalı paralimpik olimpiyat şampiyonu Oscar Pistorius, sevgilisi Reeva Steenkamp’ı banyoda vurarak katlettiği suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Pistorius, 14 Şubat 2013’te banyo kapısının arkasından dört el ateş etmiş ve Steenkamp’ı öldürmüştü. Pistorius, sevgilisini hırsız sanarak ateş ettiğini savunmuştu.

2016 yılında cinayet suçundan 13 yıl, 5 ay hapis cezasına mahkum edilen Pistorius için 24 Kasım 2023’te şartlı tahliye kararı verildi.

Pistorius, şartlı tahliye süresince yetkililerin denetiminde olacak ve cezasının bitmesine kadar ev hapsinde kalacaktı. Steenkamp ailesi, Pistorius’un şartlı tahliye kararına tepki göstermiş ve Pistorius’un terapi alması gerektiğini söylemişti.