Oscar’da bir ilk! 'En İyi Kadın Oyuncu' adayı trans birey oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oscar’da bir ilk! 'En İyi Kadın Oyuncu' adayı trans birey oldu

İspanyol oyuncu Karla Sofía Gascón, “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde aday gösterilerek Oscar’da aday olan ilk trans birey oldu.

Los Angeles’taki yangınlardan dolayı iki kez ertelenen oylama, geçtiğimiz cuma günü tamamlandı ve beklenen adaylar nihayet belli oldu.

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EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYI OLDU

Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri, 'Emilia Pérez' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilen İspanyol trans oyuncu Karla Sofía Gascón oldu.

Sofia Gascon, Jacques Audiard’ın yönetmenliğini yaptığı filmde geçmişinden kaçmaya çalışan ve gizlice cinsiyet değiştiren bir kartel liderini canlandırdı.

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DİĞER EN İYİ KADIN OYUNCULAR

En iyi başrol performansı dalında Oscar'a Karla Sofia Gascon ile birlikte aday gösterilen diğer kadın oyuncular; Demi Moore (The Substance) , Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison ( Anora ) ve Fernanda Torres ( I'm Still Here)

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KARLA SOFÍA GASCÓN KİMDİR?

Karla Sofía Gascón; kariyerinin bir kısmını ABD'de geliştirirken, komedi filmi 'The Noble Family' ve narkotik dizisi 'El Señor de los Cielos'ta rol aldı. Gascón, müzikal suç filmi 'Emilia Pérez'de başrol karakterini canlandırmasıyla ilgi gördü.

KAZANAN İLK TRANSSEKSÜEL OYUNCU OLDU

Cannes Film Festivali'nde, 'Emilia Pérez'teki rolüyle rol arkadaşları; Zoe Saldaña, Selena Gomez ve Adriana Paz ile 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü paylaştı. Bu ödülü kazanan ilk transseksüel oyuncu oldu. Ayrıca; 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Avrupa Film Ödülü'nü kazandı.

FİLMOGRAFİSİ

Fulmontis'i arıyor - Kulüp jigolo

Kutu - Gafitalar

Dique sí - Alex

Duygu Değişimi - Şarkıcı

Biz, Soylular - Peter Pintado

Cura ve veneno - Felipe

Emilia Perez - Emilia Pérez / Juan "Manitas" del Monte

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TÖREN 2 MART'TA

Oscar ödül töreni, 2 Mart Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenecek. Bu yıl törenin sunuculuğunu, son yıllarda bu görevi üstlenen Jimmy Kimmel yerine Conan O'Brien devralacak.

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