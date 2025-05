Osimhen çılgınlığı FC25'e sıçradı: Dünya yıldızlarını geride bıraktı

EA Sports’un FC 25 Team of the Season kampanyasında Bundesliga TOTS ilgi odağı olmuşken, dikkat çeken bir başka kart ise Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen oldu. Futbin yazarı Steven’a göre, Newcastle’lı Isak ile benzer yapıda olan Osimhen, bu hafta sonu oyunda fark yarattı. Özellikle "Finesse Shot Plus", "Low Driven Plus" ve "Chip Shot Plus" gibi güçlü oyun stilleriyle öne çıkan oyuncu, pek çok dünya yıldızını geride bıraktı.

HIZ, DAYANIKLILIK VE BİTİRİCİLİK BİR ARADA

Osimhen’in en dikkat çeken yönlerinden biri ise hız ve çevikliğin mükemmel dengesi oldu. "Dinamo" kimya stili ile birlikte 99 denge, 94 çeviklik, 99 sprint hızı ve 98 hızlanma değerlerine ulaşan Osimhen, sahanın her alanında fark yaratmayı başardı. 5 yıldız zayıf ayağı sayesinde rakip kalecilerin hamlelerini etkisiz kılan forvet, özellikle chip shot özelliğiyle gol yollarında büyük avantaj sağladı.

Hava toplarında da etkili olan Nijeryalı oyuncu, sahip olduğu "sert kafa" ve "akrobasi" stilleri sayesinde ceza sahasında hava üstünlüğünü ele geçirdi. Korner organizasyonlarında ise rövaşata vuruşlarına yönelmesi, onu tahmin edilmesi zor bir tehdide dönüştürüyor.

DEĞERİ VE GELECEK POTANSİYELİ

Şu an piyasa değeri 3 milyon dolara yakın olan Osimhen kartı, Futbin’e göre fiyat düşüşü sonrası 1.7 ila 2 milyon dolar seviyelerine gelirse büyük değer sunacak. Alexander Isak ile kıyaslandığında hem oyun içi hissiyat hem de katkı bakımından daha önde olan Osimhen, tek eksiği olan 5 yıldız yetenek hareketlerine rağmen üst düzey bir yatırım olarak görülüyor.