Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya Lesetho ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

OSIMHEN VE NDIDI İLK 11'DE BAŞLADI

Nijerya'da Süper Lig'in yıldız oyuncuları Victor Osimhen ile Wilfried Ndidi ilk 11'de mücadeleye başladı.

OSIMHEN İKİNCİ GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karlılaşmanın 55. dakikasında Nijerya Ekong'un penaltıdan attığı golle öne geçti.

80. dakikada Victor Osimhen'in asistinde Akor Adams farkı 2'ye çıkarırken ev sahibi ekip Lesetho yalnızca 3 dakika sonra Kaleke ile karşılık vererek puan umudunu son dakikalara taşıdı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Nijerya 3 puanı hanesine yazdırdı.

NIJERYA KADER MAÇINA ÇIKACAK

Bu sonuçla puanını 14'e yükselterek 3. sırada yer alan Nijerya, 14 Ekim'de 3 puan önündeki grup ikincisi Benin ile sahasında kritik maça çıkacak.