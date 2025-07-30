Osimhen üçlüyü çektirdi! Uçaktan ilk paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen üçlüyü çektirdi! Uçaktan ilk paylaşım

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, Nijeryalı futbolcuyu uçağa bindirdi.

Son şampiyon Galatasaray'ın bonservisini almak için Serie A şampiyonu Napoli'yle uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Almanya'dan İstanbul'a gelmek için uçağa binen 26 yaşındaki yıldız, havaalanında kendisini uğurlayan Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray da yıldız forvetin uçakta Galatasaray formasıyla verdiği bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Osimhen videoda elini Galatasaray armasına götürerek, "Sadece Galatasaray" dedi.

Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'ın son şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Osimhen, çıktığı 41 maçta 37 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Son Haberler
Özgür Özel Şile'de düzenlenen mitingte konuşma yapacak
Özgür Özel Şile'de düzenlenen mitingte konuşma yapacak
Muhittin Böcek’ten sahil ihalesi uyarısı!
Muhittin Böcek’ten sahil ihalesi uyarısı!
Arda Turan'dan rehavet uyarısı! 'Kibirli davranırsak...'
Arda Turan'dan rehavet uyarısı! 'Kibirli davranırsak...'
Osimhen üçlüyü çektirdi! Uçaktan ilk paylaşım
Osimhen üçlüyü çektirdi! Uçaktan ilk paylaşım
Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Türk futbolu yasta
Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Türk futbolu yasta