Osimhen üçlüyü çektirdi! Uçaktan ilk paylaşım

Son şampiyon Galatasaray'ın bonservisini almak için Serie A şampiyonu Napoli'yle uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Almanya'dan İstanbul'a gelmek için uçağa binen 26 yaşındaki yıldız, havaalanında kendisini uğurlayan Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray da yıldız forvetin uçakta Galatasaray formasıyla verdiği bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Osimhen videoda elini Galatasaray armasına götürerek, "Sadece Galatasaray" dedi.

Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'ın son şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Osimhen, çıktığı 41 maçta 37 gol atıp 8 de asist yapmıştı.