Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ile Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi'nin aralarında bulunduğu Nijerya Millî Takımı kafilesini taşıyan uçak, Dünya Kupası Elemeleri maçı için Güney Afrika’nın Polokwane kentinden Akwa Ibom eyaletindeki Uyo kentine hareket etti. Ancak Angola üzerinde uçakta korku dolu anlar yaşandı.

KALKIŞTAN 25 DAKİKA SONRA ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Value Jet firmasına ait uçak, Uyo’ya gitmeden önce yakıt ikmali için Luanda’da kısa bir mola verdi.

Uçuşun yaklaşık 25. dakikasında, uçağın ön camında bir çatlak oluşunca pilotlar acil durum prosedürünü devreye soktu.

Pilot, güvenlik riski nedeniyle Luanda Havalimanı’na U dönüşü yaparak acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta bulunan futbolcular, teknik heyet, federasyon yetkilileri ve hükümet temsilcileri kısa süreli paniğin ardından güvenli şekilde tahliye edildi.

UÇAK İNCELEMEYE ALINDI

Gazeteci Ojora Babatunde’nin haberine göre, uçak şu anda havayolu şirketi tarafından incelemeye alındı. Nijerya kafilesinin alternatif bir uçuş planı beklediği aktarıldı.