Süper Lig'in yıldızları Victor Osimhen ile Wilfried Ndidi'nin forma giydiği Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off maçları için Fas'ın Rabat kentinde kamp yaptığı otel sosyal medyada gündem oldu.

Premier Lig ekibi Fulham'ın yıldız oyuncusu Alex Iwobi'nin otelde kaldığı odanın içini ve penceresinden görünen manzarayı video çekerek takipçileriyle paylaşmasının ardından Nijerya Milli Takımı'nın kamp yaptığı otelle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Otel odasının penceresinden gecekondu mahallesini aratmayan, sıvası dökülmüş harabe evlerin görülmesi, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı.

Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Nijerya Milli Takımı'nın neden böyle konforsuz bir kamp yeri seçtiği büyük merak konusu oldu.

Nijerya play-off yarı finalin perşembe günü Gabon ile karşı karşıya gelecek ve bu turu geçmesi halinde ise Kamerun ile Kongo arasında oynanacak diğer maçın kazananıyla finalde Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.