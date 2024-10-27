Osimhen'den Beşiktaş'ı kızdıracak açıklama: Umursamıyorum!

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Osimhen'den Beşiktaş'ı kızdıracak açıklama: Umursamıyorum!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinin arifesinde yapyığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı dünya yıldızı, derbi için gol atmak ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, asıl hedefinin maçı kazanmak olduğunu da açıkça vurguladı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa Ligi'nde kazandıkları 4-3'lük Elfsborg karşılaşmasının sonrasında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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OSIMHEN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş maçının elbette zorlu olacağını düşünüyorum. Fakat hazırız ve her şeyimizi vereceğiz. 3 puanı almak istiyoruz.

Bu maç için yenileneceğiz ve hazırlanacağız. Elbette bunun için şansımız olduğunu düşünüyorum.

Beşiktaş'a gol atmak ya da atmamak umurumda değil.

Sadece kazanmak istiyorum. Takım da kazanmak istiyor. Hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Onlara destekleri için teşekkür ediyorum. Bugünkü maç çekişmeli bir maçtı. İlk düdükten son düdüğü kadar yaptıkları destek için teşekkürler.

Bu galibiyet onlar için. Şimdi dinlenmeye gideceğiz ve Beşiktaş'a karşı olan maçımızda onlarla tekrar buluşacağız."

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