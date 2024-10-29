Osimhen'den bomba Icardi sözleri! İddialı konuşarak savunma oyuncularına gözdağı verdi

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Osimhen'den bomba Icardi sözleri! İddialı konuşarak savunma oyuncularına gözdağı verdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2-1 skorla kazandıkları Beşiktaş derbisinin sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Icardi ile olan sahadaki uyumu içinde iddialı konuştu.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZDI"

Maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarını belirten Osimhen, "Taraftarlarımız inanılmazdı. 3 puanı getirenler de onlar oldu. İlk andan son ana kadar da iyi oynadık. Karşımızda yetenekli bir takım vardı. Gol katkısından dolayı memnunum fakat takımın kazanması daha önemliydi" dedi.

ICARDI'YE ÖVGÜ

Mauro Icardi sorusuna cevap veren Osimhen, "Icardi ile oynamak benim için bir onur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Mutluyum onunla oynadığım için" sözlerini sarf etti.

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