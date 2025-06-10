Osimhen'den flaş karar: İngiliz basını duyurdu

Sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Victor Osimhen'in transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Teknik direktörlük görevine Inter'den ayrılan Simone Inzaghi'yi getiren Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Nijeryalı yıldıza teklifini son olarak yıllık 45 milyon euroya yükseltmişti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Victor Osimhen, Al Hilal'in yeni teklifine de "hayır" cevabı verdi.

Gatasaray'ın da Osimhen için yıllık 20 milyon euroyu geçen bir teklif yaptığı ve 26 yaşındaki yıldızın kararını beklediği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asist kaydetmişti.