Osimhen'den şık hareket! Golü atan Batshuayi'yi Yiğit Kurt'un pankartına yöneltti

Galatasaray 13. haftada deplasmanda Bodrum FK’yı mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü Galatasaray'ın Tottenham maçına gelirken trafik kazasında yaşamını yitiren Yiğit Kurt'a hediye etti.

Maçın duygulandıran dakikalarında Osimhen şık bir hareketle, golü atan Mich Batshuayi'yi Yiğit Kurt'un pankartına yönlendirmesi dikkat çekti.

OKAN BURUK: GÖLÜ YİĞİT'E ARMAĞAN EDİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Golü Yiğit'e armağan ediyoruz” dedi.



Attıkları golü Galatasaray maçına giderken trafik kazasına vefat eden Yiğit Kurt’a armağan ettiklerini belirten Buruk “Evet, maçtan önce de söylemiştik. Aslında güzel sahnelerden biri. Bence bugünün özelinde, tabii ki kazanmak, kaybetmek. Hepsi her takım için, her insan için var. Ama Yiğit’in resmini, golden sonra Batshuayi’nin gidip dokunması, golü ona armağan etmesi. Gerçekten bu çok etkileyiciydi benim için. Direkt kenardan, tabii ki gole sevindik ama Yiğit’in resmine gidip dokunması da bence çok önemliydi. Allah’tan rahmet diliyorum. Bu anlamda çok üzgünüz ama Galatasaray taraftarı hiçbir zaman Yiğit’i unutmayacak. Galatasaray’ı izlemek için, gerçekten çok heyecanlı bir şekilde maçımıza gelirken vefat etti. Annesi ve babasıyla da bugün konuştuk, sarıldık. Onlar da anlattı. Bu konuda tabii ki çok üzgünüz. Bugün de böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah daha fazla böyle kazalar ve ölümler olmaz. Bu konuda da yine trafik anlamında hepimizin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama üzücü bir olay Yiğit hem benim için hem de takım için çok önemli. Burada da bugün galibiyeti ona armağan etmek istiyorum. Maçtan önce de söylemiştim; inşallah galip gelirsek bunu Yiğit’e armağan ederiz diye” diye konuştu.