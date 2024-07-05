Osman Gökçek kürsüye çıktığına pişman oldu: Baban hırsız mıydı yoksa FETÖ’cü müydü?

TBMM kürsüsünden Gökçek'e seslenen Ağbaba, "Sen trolün cana bürünmüş halisin. Sen de utanma yok, arlanma yok, hiçbir şey yok sende. Kimin Mezitli'de 1 metrekare arsası varsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Gel mal varlıklarını araştıralım” ifadelerini kullandı.

“BABAN HIRSIZ MIYDI FETÖ’CÜ MÜYDÜ GÖREVDEN ALDILAR”

“Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun?” diyen Ağbaba, “Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan kişiler, AK Partililer görevden aldı. Niye? Hırsız mıydı, FETÖ'cü müydü? Senin babanın altından zırhlı araçları Mansur Yavaş zorla aldı. Sen bir iş yapmadan zenginleşmiş bir adamsın, sen iftiradan başka bir şey bilmeyen, haysiyetten ardan, namustan yoksun bir adamsın” diye konuştu.

“BABAN GİBİ BİR BELEDİYE BAŞKANI YOK”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise “Arsız kazığa takılmış bu tıkırtı nereden geliyor demiş. Tam da bu beyefendiye uyuyor. Benim Mezitli ilçesinde hiçbir danışmanım olmadı. Diyor ki İstanbul ve Ankara’da belediye bütçeleri 13 kat arttı. Artar çünkü baban gibi bir belediye başkanı yok” dedi.