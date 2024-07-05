Osman Kavala davasında flaş gelişme

Osman Kavala'nın avukatı tarafından yapılan "kanun yararına kararı bozma talebi" Adalet Bakanlığınca reddedildi. Bakanlık, davaya ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda kanun yararına bozma yoluna gidilmemesinde karar kıldı.



DOSYALAR BAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

Osman Kavala'nın avukatı tarafından Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasının kanun yararına bozulması yönünde talep, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tekrar incelendi.

Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede, "dosyada asıl kararı veren mahkeme heyetinde yer alan Başkan Mesut Özdemir ve üye Murat Bircan'ın, yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendiren mahkeme heyetinde de görev aldıklarının anlaşıldığı, ancak yeniden yargılama taleplerine ilişkin verdikleri kararların usul yönünden hukuka aykırılığı bulunmadığı" ifade edildi.

"ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMA"

Bakanlık tarafından açıklanan kararda, Kavala'ya isnat edilen 'Hükümete karşı suçlar' ile hükumetin bir bütün olarak varlığına ve fonksiyonlarına yönelen saldırılardan korunmanın amaçlandığı ve suçun mağdurunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu belirtildi.

"SUÇUN MAĞDURU DEĞİŞMEDİ"

Bakanlık değerlendirme sonucunda, "Anayasa'da "Yürütme yetkisi ve görevi" başlığıyla yapılan değişiklikle yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanına verildiği, yapılan değişikliğin, suçun mağdurunu değiştirmediği ve Kavala'nın avukatı tarafından yargılamanın yenilenmesi talebine dayanak olarak sunulan iddiaların, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da ileri sürüldüğü ve olağan kanun yolu denetiminden geçerek kararın kesinleştiği" bilgisine yer verildi.

OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ TALEBİNE RED!

Bakanlık, ayrıca yeniden yargılama yapılması için kanun yararına bozma yoluna gidilmediğine karar vererek, Osman Kavala'nın olağanüstü temyiz talebini reddetti.